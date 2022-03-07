Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni hoca için yurt dışına çıktı

Sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a teslim eden Fenerbahçe'de gelecek sezon için yeni hoca arayışları sürerken Başkan Ali Koç, görüşmeler yapmak için yurt dışına gitti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yeni teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi veren Ali Koç, 3 isimle görüşme yaptıklarını belirtmişti.

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Bu sezon da şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve sezona başladığı Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor.

Sarı lacivertlilerde Trabzonspor derbisi sonrası flaş bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, teknik direktör konusunda düğmeye bastı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör görüşmelerini sürdürmek üzere yöneticilerle beraber yurt dışında gitti.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada 3 teknik adamla görüşmelerde "para konusunu konuşmaya başladıklarını" ifade etmişti.

Sarı lacivertlilerde en ciddi aday Joachim Löw olurken İsmail Kartal'ın da gelecek sezon Alman teknik adam ekibinde olacağı iddia ediliyor.

3 hocayla görüşmeler sürüyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yeni hoca konusunda konuşan Ali Koç, 3 hocayla görüşme yaptıklarını, 2'siyle parasal konulara gelindiğini kaydetmişti.

Aday hocalarla görüşmeler yaptığını belirten Ali Koç, "Hocamız ayrıldı, yok efendim biz karar alamıyormuşuz. İki arkadaş var ya aday olmuşlardı. Yok 365 gün hocamız olmamıştı, yok 9 hocamız olmuştu... Biz hocamızla ayrıldıktan sonra ilk önceliğimiz doğal olarak minimum homurdanma getirecek ivedilikle devre arasına yetiştirmekti. Konuştuğumuz isimler sezon ortasında çalışmaya sıcak bakmadılar. Hibrit sistem konuştuk. Çalışacağınız ekipten yardımcı antrenörünüzü yollayın, bizim ekiple mayıs ayına kadar götürelim. Bu arada sezon planlamasını yapalım. Konuştuğumuz hocalardan 2'si sıcak baksa da adım atamadık. Geldiğimiz noktada 3 hocayla görüşmelerimiz devam etmektedir. 2'siyle parasal konulara gelinmiştir. İsmail Hoca'yı da getirdikten sonra acele etmeden devam ediyoruz. Sayın İsmail Kartal bütün bu gerçekleri bilerek buna rağmen kayıtsız şartsız geldi. Bir kez daha teşekkür ediyorum." açıklamasını yapmıştı.