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Ukrayna'daki insani koridorun mayınlı olduğu ortaya çıktı

Ukrayna'daki insani koridorun mayınlı olduğu ortaya çıktı

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin operasyonlar direktörü Dominik Stillhart, BBC Radio 4'e verdiği röportajda, ikinci kez tahliye için geçici ateşkes kararı verilen yolun 'mayınlı' olduğunu fark ettiklerini söyledi.

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Uluslararası Kızılhaç Komitesinin operasyonlar direktörü Dominik Stillhart, hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla günlerdir görüştüklerini ancak bombardıman altında olan bölgelerden sivillerin çıkışını sağlayacak geçici ateşkes için detayların bir türlü teyit edilemediğini söyledi.

Stillhart'a göre anlaşmanın iki taraf için de 'kesin, harekete geçilebilir ve net' olması gerekiyor ancak bu henüz sağlanamadı.

Dominik Stillhart, bugüne kadarki uzlaşıların 'prensipte' yapıldığını ve hangi rotaların ne kadar süreyle ve nasıl kullanılacağı konusundaki kafa karışıklığı sebebiyle hızlıca çöktüğünü söyledi.

"İki tarafın tüm detaylar üzerinde anlaşması gerekir"
Stillhart, pazar günü bazı Kızılhaç çalışanlarının da Mariupol'de uzlaşılan rota üzerinden çıkmaya çalıştığını ancak yolun mayınlı olduğunu fark ettiklerini söyledi:

"İşte bunun gibi sebeplerle iki tarafın tüm detaylar üzerinde net bir şekilde anlaşmış olması gerekiyor ki biz de anlaşmanın şartlarını sahada uygulayabilelim."

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