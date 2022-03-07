Gazneli Mevdud kim öldürdü tarihte nasıl öldü? Gazneli Mevdud eşi kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen ve izlenen dizilerinden biri Alparslan: Büyük Selçuklu bugün 16. bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam yeni bölüme Gazne Sultanı Mevdud'un ölümü damga vuracak. Peki kimdir Gazne Sultanı Mevdud ne zaman, nasıl öldü? Gazne Sultanı Mevdud eşi kimdir?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 16. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Peki kimdir Gazne Sultanı Mevdud ne zaman, nasıl öldü? Gazne Sultanı Mevdud eşi kimdir?

Alparslan: Büyük Selçuklu 16.Bölüm Özet

Gazne Sultanı Mevdud’un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst’e, Şehver ve Mesud’un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver’in soğuk ve Bozan’dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan’ın tavrı ne olacak? Bozan’ın, Şehver’in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

Sultan Mevdud’u öldürüp Büst’te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan’ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan’ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak?

Vaspurakan’ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

Gazneli Mevdud kidmir: Gazneli Mevdud (ö. 18 Aralık 1049), 1041-1049 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanıdır.

Gazneli Muhammet, ikinci kez tahta geçtikten sonra hemen başkent Gazne'ye dönmemiş ve kışı Peşaver'de geçirmişti. Babasının ölüm ve amcasının tahta çıkış haberlerini alan Gazneli Mevdud, Gazne'ye geldi ve hükümdarlığını ilan etti. Bahar geldiği zaman da, amcası Gazneli Muhammet'in üzerine yürüdü. 8 Nisan 1041'de Celalabat'ta yapılan savaşı Mevdud kazandı ve Gazneli Muhammet'le taraftarları öldürüldü.[1]

Gazneli Mevdud, Gazne Devleti'nde tam olarak hâkimiyet kuramamıştı. Çünkü kardeşi Mecdud, Hindistan ordusuyla tahtı ele geçirmek için Gazne'ye yürümekteydi. Ancak, 11 Ağustos 1041'de Lahor'daki çadırında ölü bulundu. Bu sayede hâkimiyetini tamamen ilan eden Mevdud, Sistan'da hâkimiyeti ele geçirmeye çalıştı. Ancak, tam anlamıyla başarılı olamadı. 1043-1044 yıllarında Hint racalar bir araya gelip isyan etse de, bu isyan bastırıldı ve racalarla devletin arasının düzeltilmesi yönünde somut adımlar atıldı.[2]

Gaznelilerin Selçuklular karşısında kaybettikleri toprakları geri almak isteyen Mevdud, Çağrı Bey'in kızıyla evli olmasına rağmen, Çağrı Bey'in hastalanmasını fırsat bilerek Horasan'a bir ordu yolladı. Bunun üzerine Çağrı Bey'in görevlendirdiği Alp Arslan, Ağustos-Eylül 1043'te Gazne ordusuna saldırdı ve birçok ganimetle babası Çağrı Bey'in yanına döndü. Selçukluları tek başına yenemeyeceğini anlayan Gazneli Mevdud, bitakım ittifak arayışlarına girdiyse de, buna hastalığı izin vermedi ve 18 Aralık 1049'da hayatını kaybetti.[3]

Gazneli Mevdud'un ölümünden sonra yerine Gazneli II. Mesut geçti.