Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin görüşmesinin perde arkası Putin'e yeni teklif Erdoğan'dan 'Nazi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırımlara uğrayan Rusya için Çin'i de dahil ederek Ruble, Yuan, Türk Lirası ya da altın önerisi sunmuş. Erdoğan'ın Rus edebiyatı ve sanatına ilişkin yapılan baskılara da 'Nazilerin yaptığından farkı yok' tepkisi verdiğini belirtildi.

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Rusya'nın düzenlediği operasyon sonrası ağır yaptırımlara maruz kalması sonrası ticari konularda ne yapacağı merak konusuydu. Türkiye ile işbirlikleri olan Rusya'nın bundan sonra ticari faaliyetlerini hangi para birimiyle yapacağı da konuşuluyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Selvi yazısında görüşmenin perde arkasını böyle yazdı:

Ukrayna savaşının kritik bir aşamasında önemli gelişmelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, pazar günü yaptığı görüşmeydi.

Rusya’ya ağır yaptırımların geldiği ve 12 Mart’ta Swift’ten çıkarılacağı dikkate alındığında Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası çok büyük önem arz ediyor.

Rusya ile ticarete yeni formül

En kritik soru ise Rusya’ya yaptırımların Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da Putin’le yaptığı görüşmeye ilişkin önemli açıklamalar yapıyor.

Putin’e, “Biz üç ülke Rusya, Çin ve Türkiye aramızda kendi milli paralarımızla; Ruble ile Yuan’la ve Türk Lirası ile, altınla ticaret yapabiliriz” önerisinde bulunduğunu söylüyor.

Rusya’ya yaptırımlar ağırlaştıkça Türkiye’nin konumu ne olacak orası belli değil. Ama Erdoğan bu önerisiyle uluslararası sistemle bağları koparılıp, izole edilen Rusya’ya tarihi şekilde el uzatıyor. Aynı zamanda krizi Türkiye açısından bir fırsata dönüştürmek için hamle yapıyor. Dünyadan izole olan Rusya, Çin’le birlikte Türkiye seçeneğini değerlendirebilir mi? Neden olmasın?