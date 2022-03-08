BIST 1.997
DOLAR 14,49
EURO 15,75
ALTIN 933,72
HABER /  DÜNYA

Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı

Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Suluk taburunun balistik Scud füzesi denemesi yaptığı bildirildi.

Abone ol

Trablus merkezli February televizyon kanalında yayınlanan videoya göre, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinin güneybatısında bulunan Suluk bölgesinden atılan balistik füzenin nereye düştüğü bilinmiyor.

Kanal haberinde, denemenin üçüncü dünya savaşı ihtimallerine ilişkin gerginliğin yaşandığı günlerde yapılmış olmasına dikkati çekti.

Öte yandan Libya merkezli Marsad gazetesinin twitter hesabından verdiği bilgide, "Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının yaptığı eğitimlerini Tobruk kentinin güneyine 300 kilometre uzaklıktaki varsayılan hedeflere fırlattığı balistik füzeyle tamamladığı" kaydedildi.

Konuya ilişkin taraflardan henüz resmi açıklama yapılmadı.

Videoda fırlatma işlemini yapan gruptan birinin "Nereye düşerse iyi olur" şeklinde konuşmasına sosyal medyada, işlemin son derece hesapsız ve geliş güzel yapıldığının işareti" olduğu yorumları yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Yılmaz benzin ve motorin zammı yapıldığına inanmıyor! Olay paylaşım...
Cem Yılmaz benzin ve motorin zammı yapıldığına inanmıyor! Olay paylaşım...
Putin, Rus halkını dünyaya kapatıyor! 11 Mart’ta internetin fişini çekiyor: 'Putin.Net'
Putin, Rus halkını dünyaya kapatıyor! 11 Mart’ta internetin fişini çekiyor: 'Putin.Net'
Ukrayna lideri Zelenski meydan okudu! 'Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, korkmuyorum'
Ukrayna lideri Zelenski meydan okudu! 'Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, korkmuyorum'
Kadirov'dan Zelensky'e uyarı: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur
Kadirov'dan Zelensky'e uyarı: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur
Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek
Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek
FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Askıya alma hakkı verildi
FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Askıya alma hakkı verildi
Alanyaspor konuk olduğu Kayserispor'u devirdi
Alanyaspor konuk olduğu Kayserispor'u devirdi
Kadınlar Günü'ne ne alınır uygun hediye fikirleri 8 Mart indirim kampanları
Kadınlar Günü'ne ne alınır uygun hediye fikirleri 8 Mart indirim kampanları
Bakan Dönmez, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Bakan Dönmez, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Gaziantep FK ile Hatayspor'un düellosunda kazanan çıkmadı
Gaziantep FK ile Hatayspor'un düellosunda kazanan çıkmadı