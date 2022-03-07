Gaziantep FK ile Hatayspor'un düellosunda kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 37 puanla 11. sıraya yerleşen Gaziantep FK, 29. haftada Giresunspor deplasmanına gidecek. 43 puanla 8. sırada yer bulan Hatayspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Abone ol
5. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Maxim'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0
20. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşunda Lobjanidze'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
29. dakikada Hatayspor öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine pasında topu kontrol eden El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
33. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Sagal'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
47. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Recep Niyaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya yükselen Figueiredo'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
53. dakikada sağ taraftan köşe atışını kullanan Maxim'in ortasında topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
65. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta El Kaabi'nin ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
79. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2
90+4. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan El Kaabi kaleci ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top dışarı çıktı.
Mücadele 2-2 sona erdi.
Gaziantep FK: 2 - 2 :Hatayspor
Stat: Kalyon
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Caulker, Furkan Soyalp (Dk. 57 Muhammet Demir), Tosca (Dk. 76 Messaoudi), Oğuz Ceylan (Dk. 57 Kitsiou), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Vetrih), Figueiredo (Dk. 86 Mirza Cihan), Sagal, Maxim
Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro (Dk. 78 Saint-Louis), Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 90 Bertuğ Özgür Yıldırım), Adekugbe, El Kaabi, Burak Öksüz, Sadık Baş (Dk. 23 Emre Kaplan), Diouf
Goller: Dk. 5 ve 79 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 20 Ribeiro, Dk. 29 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 40 Onur Ergün, Dk. 73 Adekugbe (Atakaş Hatayspor)