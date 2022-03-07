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Rusya tehdidi sonrası "ABD askerleri ülkemizde kalsın" dediler

Rusya tehdidi sonrası "ABD askerleri ülkemizde kalsın" dediler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları çok sayıda Avrupa ülkesinde endişeyle takip edilirken Rusya tehdidi de üst seviyede hissedilmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, ABD'nin Letonya'daki askeri varlığının kalıcı olması gerektiğini belirtti.

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Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın 1 numaralı gündemi olmaya devam ederken yaşanan gelişmeler de Avrupa ülkeleri tarafından endişeyle takip ediliyor. Özellikle Rusya'nın kendilerine de saldırmasından endişe duyan ülkeler, yeni hamlelerin hazırlığında. Son olarak Letonya'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Rusya'nın politikasını değiştireceğine dair inancım kalmadı"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Baltık ülkeleri turu kapsamında bir araya gelen Rinkevics, ortak basın toplantısında, Rusya'nın bundan sonra politikalarını değiştireceğine dair bir inancı kalmadığını belirterek, "Putin'in Rusya'sına dair artık hiçbir hayalimiz yok." dedi.

"Letonya'daki ABD güçlerinin varlığının kalıcı olmasından memnuniyet duyarız"
Rinkevics, "Son gelişmelerden yola çıkarak, Letonya'daki ABD güçlerinin varlığının kalıcı olmasından memnuniyet duyarız." şeklinde konuştu.

"Uzun dönemli bir tehdit içeriyor"
Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine Baltık ülkelerinin kıyı savunma sistemini daha da güçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya sorumsuz saldırıları, bunun Avrupa'nın güvenliği ve ittifakımızın güvenliğine uzun dönemli bir tehdit içerdiğini bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

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