Avrupa'yı kriz korkusu sardı! Belçika nükleer santralleri kapatma kararını gözden geçirecek

BELÇİKA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerjide arz sıkıntısı yaşamamak için nükleer güç santrallerini kapatma kararını yeniden değerlendirecek.

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BELÇİKA Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hükümetin nükleer enerjiden çıkma kararının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Nükleerden çıkma kararının alındığı Aralık 2021'de doğal gaz fiyatlarının 145 avro seviyesinde olduğunu anımsatan De Croo, "Şimdi durum o kararı aldığımız dönemdekinden çok daha farklı" ifadesini kullandı.

Belçika'da hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri geçen yıl ülkenin enerji stratejisini ve nükleer santrallerin durumunu görüşmüştü. Müzakereler aralık ayında tamamlanmış, Belçika'daki nükleer güç santrallerinin 2025 yılında faaliyetine son verilmesi planında uzlaşılmıştı. Nükleer santrallerin kapatılması sonucunda ortaya çıkan elektrik üretim açığının ise doğal gaz santralleri ile sağlanmasına karar verilmişti.

Belçika Parlamentosu 2003 yılında nükleer enerji kullanımına son vermeye ve faaliyet sürelerini dolduran reaktörleri devre dışı bırakmaya karar vermişti. Ancak 2015 yılında ülkede elektrik kesintilerini önlemek için reaktör faaliyet sürelerinin 10 yıl uzatılması planlandı. Bu doğrultuda reaktörlerin yenilenmesi için ilave mali kaynak aktarıldı.