Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

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Rusya- Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Azak Denizi'nde bekletilen yağ gemileri Türkiye'deki endişeleri artırdı. Vatandaşlar yağ krizi yaşayacağı korkusuyla marketlere akın etti. Bu çerçevede dün telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeminde bölgede bekletilen yağ ve buğday gemileri vardı.

30 gemi için talimat verecek

AK Partili kaynaklardan edilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz" dediği aktarılırken Putin'in Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceğini ifade edildi.

Ukrayna savaşı ele alınmıştı

Öte yandan Erdoğan ve Putin arasında yapılan dünkü telefon görüşmesinin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi" denildi.

"Barışın yolunu açalım"

Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.