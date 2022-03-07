BIST 1.997
DOLAR 14,36
EURO 15,65
ALTIN 916,19
HABER /  EKONOMİ

Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı

RUSYA'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışının yaklaşık 60 milyon dolar değerine ulaştığı bildirildi.

Abone ol

İNGİLTERE'nin başkenti Londra merkezli blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic şirketi Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışı miktarını açıkladı.

26 Şubat'tan bu yana Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına 118 bin işlemle toplam 59,2 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı bildirildi.

Elliptic verilerine göre Ukrayna hükümetinin Twitter üzerinden paylaştığı hesaplara 6 Mart itibarıyla 50 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı.

Ukrayna ordusunu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına da yaklaşık 9 milyon değerinde kripto para bağışı oldu.

Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışlarının yüzde 31,2'si Bitcoin transferinden oluştu.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ve gizemli dijital sanatçı Pak'ın NFT satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını kullanarak yaklaşık 1,9 milyon dolar bağışlaması dikkati çekti.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alexander Bornyakov, şimdiye kadar askeri malzemeler için bu bağışların 15 milyon dolarının harcandığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan’dan Rusya’ya “Dağlık Karabağ” tepkisi: Derhal son ver
Azerbaycan’dan Rusya’ya “Dağlık Karabağ” tepkisi: Derhal son ver
Avrupa Birliği 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor
Avrupa Birliği 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor
Gazne Sultanı Mevdud kimdir ne zaman nasıl öldü? Mevdud eşi kimdir?
Gazne Sultanı Mevdud kimdir ne zaman nasıl öldü? Mevdud eşi kimdir?
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni hoca için yurt dışına çıktı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni hoca için yurt dışına çıktı
Begim Sehver Sultan tarihte ölümü nasıl Sultan Alparslan'ın ablası kimdir?
Begim Sehver Sultan tarihte ölümü nasıl Sultan Alparslan'ın ablası kimdir?
Ukrayna'daki insani koridorun mayınlı olduğu ortaya çıktı
Ukrayna'daki insani koridorun mayınlı olduğu ortaya çıktı
Şehver Sultan kimdir kaç yaşında nasıl öldü? Şehver Sultan tarihteki yeri
Şehver Sultan kimdir kaç yaşında nasıl öldü? Şehver Sultan tarihteki yeri
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Rusya'ya yaptırım, ayçiçek yağı krizi...
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Rusya'ya yaptırım, ayçiçek yağı krizi...
Rusya işgalin sonlanması için üç şartını açıkladı! Ukrayna'nın kabul etmesi zor görünüyor
Rusya işgalin sonlanması için üç şartını açıkladı! Ukrayna'nın kabul etmesi zor görünüyor
Gazneli Mevdud kim öldürdü tarihte nasıl öldü? Gazneli Mevdud eşi kimdir?
Gazneli Mevdud kim öldürdü tarihte nasıl öldü? Gazneli Mevdud eşi kimdir?