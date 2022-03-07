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Semih Özdemir'in ilk şiir kitabı 'Platonik Acılar' çıktı

Semih Özdemir'in ilk şiir kitabı 'Platonik Acılar' çıktı

Semih Özdemir'in ilk kitabı 'Platonik Acılar' İkinci Adam Yayınevi'nden yayınlandı... Özdemir, "Ait olduğun kalbe dön, Çünkü; Her iklimde aşk yetişmiyor" diyor...

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Semih Özdemir, ilk şiir kitabıyla okuyucularının karşısına çıktı. Özdemir'in 'Platonik Acılar' isimli şiir kitabı, İkinci Adam Yayınevi tarafından yayınlandı. Kitaba tüm kitap satış siteleri üzerinden ulaşılabileceği gibi D&R gibi tüm seçkin kitapçılardan da ulaşılabilecek...

"Bizi kurtaracak bir kahraman yaratamazdım" diyen semih Özdemir kitabı için şunları söyledi:

"Sadece şiir yazabilirdim. Bir umut elinden tutup seni getirebilirdi bana. İşte elimden geleni yaptım. İşimi şansa bırakmayıp onlarcasını yazdım. Şimdi sıra sende, Kendini bul hecelerimde, Anla ne kadar narin bir çiçek olduğunu. Ait olduğun kalbe dön, Çünkü; Her iklimde aşk yetişmiyor."

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