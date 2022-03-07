Beşiktaş iki kez geriye düştüğü maçta Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı. Trezeguet ve Okaka ile iki kez öne geçen konuk ekibe ev sahibinin cevapları Güven ve Kenan'dan geldi. Bu sonucun ardından 45 puanla 7. sıraya yerleşen Beşiktaş, 29. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek. 47 puanla 3. sırada yer bulan Başakşehir ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

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18. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Teixeira'nın vuruşu Duarte'den sekerek sağ tarafta müsait pozisyonda bekleyen Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Kenan'ın vuruşunda top auta gitti.

Aynı dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası dışında topu göğsüyle önüne indiren ve ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Güven Yalçın'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Can Bozdoğan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

35. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahasına gönderilen topta Okaka, Serdar Saatçı'dan sıyrılırken topu önünde bulan Berkay Özcan'ın şutunda Rosier yatarak müdahale etti. Boşta kalan topu Serdar Saatçı uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kale önünde boş pozisyonda bekleyen Trezeguet'nin önüne çıkardı. Trezeguet de tek dokunuşla pozisyonu gole çevirdi: 0-1

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahasına giren Güven Yalçın ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1

45+3. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Caiçara'nın sağ taraftan gönderdiği uzun pasta Serdar Gürler ceza sahası içinde topu içeri çevirdi, Okaka altıpas önünde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi, ön direğe yerden gönderdiği topa Teixeira ayak koydu. Direkten dönen topa altıpas içinde Kenan Karaman vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2

65. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında, ceza sahasında topla buluşan Can Bozdoğan ceza yayı önünde bekleyen Umut Meraş'a pasını attı. Umut'un sert şutunda savunmadan seken top Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş: 2 - 2 :Başakşehir

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 46 Necip Uysal), Serdar Saatçı, Umut Meraş, Can Bozdoğan (Dk. 87 Larin), Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 82 Emirhan İlkhan), Kenan Karaman, Güven Yalçın (Dk. 77 Batshuayi)

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 75 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Aleksic (Dk. 84 Pizzi), Berkay Özcan (Dk. 66 Chadli), Trezeguet (Dk. 85 Salih Uçan), Okaka (Dk. 75 Gulbrandsen)

Goller: Dk. 35 Trezeguet, Dk. 45+3 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 41 Güven Yalçın, Dk. 54 Kenan Karaman (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 51 Serdar Gürler, Dk. 63 Caiçara, Dk. 79 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 70 Güven Yalçın, Dk. 79 Serdar Saatçı, Dk. 82 Rosier (Beşiktaş)