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Türkiye 7 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 7 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 371 bin 684 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 48 bin 178'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Mart 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 371 bin 684 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 68 bin 815 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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