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Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 3. tur sona erdi: Ukrayna'dan ilk açıklama!

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 3. tur sona erdi: Ukrayna'dan ilk açıklama!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12'nci gününde, Belarus sınırında düzenlenen müzakerelerin 3'üncü turu sona erdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerde insani yardım koridorlarının lojistiğini iyileştirmede küçük ama olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaşta 12. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Ancak ilan edilen geçici ateşkeslerle yapılacak sivil tahliyeleri, bombardıman devam ettiği için tam anlamıyla gerçekleştirilemedi.

Üçüncü kez müzakere masasına oturdular
İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3'üncü turu TSİ 17.00 Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başladı. Rusya tarafı toplantı yerine yaklaşık 1 saat önce, Ukrayna tarafı ise toplantıya 20 dakika kala ulaştı.

"Küçük bir ilerleme sağladık"
Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından konuşan Ukrayna heyetinden bir yetkili, "Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunuldu. Görüşmeler, insani koridorlar açısında az da olsa olumlu gelişmelere yol açtı. Ancak, mevcut durumu iyileştirebilecek bariz bir sonuca ulaşılmadı." ifadelerini kullandı.

Rus heyeti: Ukrayna güvence verdi
Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy yaptığı açıklamada "Rus tarafı insani yardım koridorlarının yarından itibaren çalışmaya başlayacağını umuyor, Ukrayna tarafı bunun güvencesini verdi" dedi.

RUSYA'NIN SAVAŞI ANINDA BİTİRMEK İÇİN ŞARTLARI

* Anayasanın tarafsızlığı belirtecek şekilde değiştirilmesi
* İlhak edilen Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması
* Donetsk ve Luhansk sözde cumhuriyetlerinin bağımsız devletler olarak tanınması
* Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılması

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