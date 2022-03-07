Bakan Dönmez, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Türkiye'ye doğru yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada sadece 5 tane olan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin yola çıktığını açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Dönmez, Türkiye'nin yeni sondaj gemisnin yola çıktığını aktardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dönmez, ''4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize4 elle sarıldık.Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4 sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.

Dünyada sadece 5 tane

Güney Kore’den demir alan 4. sondaj gemisinin yaklaşık 2 ay içinde Türkiye’de olması bekleniyor.

Dünyada sadece 5 tane olan 7. nesil sondaj gemilerinden birisi Türk Bayrağını Mavi Vatan'da dalgalandıracak.