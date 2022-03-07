Alanyaspor konuk olduğu Kayserispor'u devirdi

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor, konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 yendi. Bu sonucun ardından puanını 46 yaparak 5. sıraya yerleşen Alanyaspor, 29. haftada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 38 puanla 10. sırada yer bulan Kayserispor ise Konyaspor'u konuk edecek.Abone ol
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
34. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Sol kanattan Carole'nin ceza sahasına ortasında Bertolacci'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
41. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Orta sahada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
43. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
50. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına sert ortasında Attamah meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca'nın ortasında Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortada defanstan dönen topu önünde bulan Tayfur Bingöl meşin yuvarlağı Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten auta çıktı.
82. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün pasında Erencan Yardımcı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
88. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahasına kadar giden Tayfur Bingöl meşin yuvarlağı müsait durumdaki Erencan Yardımcı'ya bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.
Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor: 1 - 2 :Alanyaspor
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin Altay
Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Mert Çetin (Dk. 46 Attamah), Carole, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 84 Ramazan Civelek), Mane, Gavranovic (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Bertolacci (Dk. 62 Campanharo)
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Awaziem, Milunovic, Borja (Dk. 59 Juanfran), Mevlja, Leroy Fer (Dk. 59 Emre Akbaba), Tayfur Bingöl (Dk. 90 Furkan Bayır), Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 73 Erencan Yardımcı)
Goller: Dk. 34 Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Dk. 41 Oğuz Aydın, Dk. 82 Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Mert Çetin, Dk. 24 İbrahim Akdağ, Dk. 80 Campanharo (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)