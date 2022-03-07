BIST 1.986
DOLAR 14,35
EURO 15,70
ALTIN 917,26
HABER /  GÜNCEL

Kadınlar Günü'ne ne alınır uygun hediye fikirleri 8 Mart indirim kampanları

Kadınlar Günü'ne ne alınır uygun hediye fikirleri 8 Mart indirim kampanları

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan 8 Mart Kadınlar Günü yarın yani salı günü kutlanacak. Kadının gücünü ve haklarını vurgulayan Kadınlar Günü'ne özel en güzel ve uygun hediye fikirlerini sizler için bir araya getirdik. Peki 8 Mart Kadınlar Günü hediye fikirleri neler, kadına neler alınır?

Abone ol

New York'ta bir tekstil atölyesinde haklarını iyileştirmek için grev yapan ve çıkan yangında 120 kadının hayatının kaybetmesi ile kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarın, salı günü ülkemizde de kutlanacak. Kadının gücünü, hakkını ve toplumdaki sarsılmaz yerini simgeleyen Kadınlar Günü'ne özel en güzel hediyeleri, uygun 8 Mart hediye fikirlerini sizler için derledik. 

Bu anlamlı günde sevdiklerinize alabileceğiniz hediyeleri haberimizde derledik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alınabilecek hediyeler...

Ev eşyası: Kadınlar işini kolaylaştıran hediyeleri sever fakat ince düşünülmüş detaylı bir hediyeyi daha da sever.

Hobi paketi: Bir hobisi varsa ya da hiç hobisi yoksa başlamasına vesile olabilirsiniz.

Hatıralar: Bazı kadınlar için en güzel hediye hatıraların sunulmasıdır.

Kozmetik ürünler: Bakım ürünleri hiçbir kadının hayır diyemeyeceği hediyedir. Ruj, rimel, allık gibi kozmetik eşyaları satın alabilirsiniz. Birçok kozmetik markası Kadınlar Günü'nde indirime gidiyor.

Hediye seçmekte çok zorlanıyorsanız kozmetik veya giyim mağazasından alışveriş çekini hediye olarak verebilirsiniz.

Takı seven bir kadın için tarzına uygun güzel bir kolye tercih edebilirsiniz. Evin havasına uygun bir süs eşyası alabilirsiniz.

Birlikte güzel fotoğraflarınızın yer aldığı kareyi çıkartıp çikolatalı kutuda hediye edebilirsiniz.

Kahve severler için kahve satın alıp yanında çikolata gibi alternatiflerle hediye edebilirsiniz.

Alışveriş meraklısı kadınlar için tarzına uygun güzel bir parça satın alabilirsiniz.

Sosyal medyada da oldukça popüler olan büyük boy peluş ayıcık alabilirsiniz.

Renkli ve güzel çoraplar hediye edebilirsiniz. Dolabındaki kıyafetlere uygun renkte çanta tercih edebilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Çebi sevgilisi Reyhan Hayırlıoğlu kimdir kaç yaşında?
Kemal Çebi sevgilisi Reyhan Hayırlıoğlu kimdir kaç yaşında?
Türkiye'nin teklifini Rusya kabul etti Ukrayna ve Rusya'yı Türkiye bir araya getiriyor
Türkiye'nin teklifini Rusya kabul etti Ukrayna ve Rusya'yı Türkiye bir araya getiriyor
Ekrem İmamoğlu 'savaş masası'nda 'kadın duyarı' kastı! Kadının olmadığı masadan barış zor çıkar
Ekrem İmamoğlu 'savaş masası'nda 'kadın duyarı' kastı! Kadının olmadığı masadan barış zor çıkar
Kadınlar Günü hediye fikirleri ne alınır 8 Mart için uygun hediye önerileri
Kadınlar Günü hediye fikirleri ne alınır 8 Mart için uygun hediye önerileri
Altın fiyatları uçuşa geçti! İslam Memiş, "beklenmedik zamanda ve fiyatta yükseldi" deyip uyardı
Altın fiyatları uçuşa geçti! İslam Memiş, "beklenmedik zamanda ve fiyatta yükseldi" deyip uyardı
Kemal Çebi kimdir hangi partiden Kemal Çeti sevgilisi kaç yaşında?
Kemal Çebi kimdir hangi partiden Kemal Çeti sevgilisi kaç yaşında?
Nureddin Nebati DEİK üyeleri ile bir araya geldi
Nureddin Nebati DEİK üyeleri ile bir araya geldi
En sevgi dolu Kadınlar Günü mesajı resimli 8 Mart 2022 kutlama mesajları yeni
En sevgi dolu Kadınlar Günü mesajı resimli 8 Mart 2022 kutlama mesajları yeni
İsveç'te NATO'ya katılım isteği artıyor Rusya tehdit etmişti
İsveç'te NATO'ya katılım isteği artıyor Rusya tehdit etmişti
Dağda tecavüze uğruyorlar! Evlat nöbetindeki annelerden HDP’ye ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ tepkisi
Dağda tecavüze uğruyorlar! Evlat nöbetindeki annelerden HDP’ye ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ tepkisi