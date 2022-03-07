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Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek

Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yapacağı açıklamalar da merakla takip ediliyor. Son olarak Zelenskiy'nin, yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edeceği öğrenildi. Görüşmenin saati de belli olurken Zelenskiy'nin hitabı sebebiyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ifade edildi.

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Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’den yarın yerel saatle 17.00’de videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.

Parlamentodaki resmi işler askıya alınacak
Zelenskiy’nin hitabı nedeniyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ve hitapta soru-cevap bölümü olmayacağı ifade edildi. Zelenskiy’nin konuşmasının Ukraynaca olacağı ve İngilizceye simultane çeviri yapılacağı açıklandı. Milletvekillerinin Zelenskiy’nin hitabını izleyebilmeleri için meclis salonuna ekranlar kurulacağı aktarıldı.

"Önemli bir fırsat"
Konuyla ilgili açıklama yapan Avam Kamarası Sözcüsü Lindsay Hoyle, "Her parlamenter, bizimle Ukrayna’dan canlı olarak konuşacak olan devlet başkanından doğrudan haber almak istiyor. Bu nedenle bu, parlamento için önemli bir fırsat” dedi.

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