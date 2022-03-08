Cem Yılmaz benzin ve motorin zammı yapıldığına inanmıyor! Olay paylaşım...

Her gün gelmeye başlayan benzin ve motorin zamlarına Cem Yılmaz'dan öyle bir tepki geldi ki okuyan kendinden geçti. Cem Yılmaz, "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlikle katılmıyorum…" paylaşımı yaptı.

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Son günlerde art arda gelen akaryakıt zamlarıyla ilgili komedyen Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son dönemde sosyal medyadaki sokak röportajlarına gönderme yapan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

- Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlikle katılmıyorum… Ben bu tip söylemlerin karşısındayım.

- Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin! Eğer elele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki elele verelim.

- Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu! Kaç kere söylendi yani bunlar!

- Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen elele verelim artık.