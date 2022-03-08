Benzin ve motorine şimdiye kadar ki en büyük zam 9 Mart 2022 itibariyle geçerli

9 Mart 2022 çarşamba günü itibariyle motorine 1 lira 59 kuruş, benzin de 1.07 kuruş zam geldi. Benzin ve motorin zammı petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle dur durak bilmeyecek. Perşembe günü 1.6 lira daha zam gelecek.

Abone ol

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ham petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye doların yükselişi de eklenince benzin ve motorine her gün zam gelmeye başladı. Bugün motorinin litre fiyatına 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmişti. Gece bir zam daha var. 9 Mart 2022 çarşamba günü geçerli olacak olan son zam, bugüne kadar ki en büyük zam oldu.

Motorin zammı kallavi

EPGİS, 9 Mart 2022 çarşamba günü itibariyle benzinde 1,07 TL, Motorinde 1,59 TL zam yapıldığını açıkladı. Zam bu gece yarısı pompaya yansıyacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

7 günde hangi zamlar geldi? Fiyatlar nereden nereye çıktı?

EPGİS, 25 Şubat Cuma, 28 Şubat Pazartesi, 1 Mart Salı, 2 Mart Çarşamba, 3 Mart Perşembe, 4 Mart Cuma ve 7 Mart Pazartesi tarihlerinde peş peşe zamlar açıkladı. 7 iş gününde, benzin toplam 4.28 TL, motorin 6.63 TL, LPG Otogaz ise 94 kuruş zamlanmış oldu. Bu geceki zamlarla birlikte 8 iş gününde benzine 5.4 TL, motorine ise 8.97 TL zam gelmiş olacak.

Mart'ın ilk haftasında benzin ve mazota hangi zamlar geldi? Benzine 3 Mart’ta 88 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 5 Mart’ta 69 kuruş, 7 Mart'ta usi 57 kuruş zam geldi. Motorine ise 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart’ta 84 kuruş, 7 Mart’ta ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.

Perşembe günü de 1.6 lira zam gelecek' iddiası

Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıt firması bölge müd. arkadaşımın gönderdiği zamlar aşağıdaki gibi.

- 8 Mart Salıdan geçerli 1,44 TL

- 9 Mart Çarşambadan geçerli 2,34 TL

- 10 Mart Perşembeden geçerli 1,60 TL" ifadesini kullandı.

KDV ve eşel mobil çağrıları var ama cevap gelmedi...

Benzin ve motorin fiyatlarında dur durak bilmeyen zamlara ilişkin EPGİS KDV'yi yüzde 1'e indirme önerisinde bulunmuştu. Bu düzenleme olursa benzin ve motorinde 5 liralık bir indirim imkanı olacak. Sabah Yazarı Dilek Güngör'de Berat Albayrak döneminde uygulanan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması gerektiğini yazmıştı. Şu ana kadar hükümetten bu öneri ve çağrılara yanıt gelmedi.