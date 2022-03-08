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Doğal gaz tehdidi ve petrol uyarısı! Rusya kartını çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğal gaz tehdidi ve petrol uyarısı! Rusya kartını çekti

RUSYA Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, doğal gaz konusunda misilleme tehdidinde bulundu. Novak, Avrupalı siyasilerin Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.

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RUSYA Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.

Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, "Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolünün ithalatını yasaklamak için yaptığı görüşmelere de değinen Novak, böyle bir senaryoda petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini söyledi.

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