Rusya-Ukrayna savaşında 13. gün! Putin'in 'madalyalı komutan'ı öldürüldü tahliyeler sürdü Rusya'dan 'barış' çağrısı geldi

RUSYA-Ukrayna savaşı 13. gününde... Bombalar patlamaya devam ederken, Rusya bugün saat 10:00'da insanların kentleri terk edebilmesi için ateşkes ilan etti. Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi kentlerinde insani koridor oluşturuldu. Ancak koridorların ucunun Rusya'ya çıktığı ortaya çıktı. Ukrayna koridorların Rusya'ya çıkmasını "Ahlaksızlık" olarak nitelendirdi. Putin'in 'kahramanlık madaylası' verdiği General, Ukrayna'da öldürüldü.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde de sürüyor. Barış görüşmelerinin 3. turundan da sonuç çıkmadı. Savaşın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisinden halka seslenen Zelenski "Kaçmadım!, Kiev'deyim, korkmuyorum" diye meydan okudu. Rusya, sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Ancak, oluşturulan insani koridorların ucunun Rusya'ya çıktığı belirlendi. BM, Ukrayna'da en az 406 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününde bölgede yaşananlar...

17:05 ABD'den petrol açıklaması! Gözler Biden'e çevrildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirilmesini yönetim içinde tartışıyoruz" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, TSİ 18:45'te Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıklayacak. ABD basınına göre Rus petrolüne alım yasağı getirildiğini duyuracak.

16:35 Ukrayna'da 471 sivil öldü 861 sivil yaralandı

BM İnsan Hakları Ofisi: Ukrayna'daki savaşta 474 sivil hayatını kaybetti, 861 kişi yaralandı.

16:17 Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda Ukrayna meselesini görüştü.

16:10 ABD bu gece petrol yasağı getiriyor

Bloomberg, ABD'nin Rusya'dan petrol alımını yasaklayacağını aktardı. Kararın bugün açıklanabileceği belirtildi.

15:00 NATO'dan yeni açıklama: Putin büyük bedel ödüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'e büyük bedel ödeteceğimiz söyledik ve şimdi bu bedeli ödüyor. Rusya dünya arenasından tam olarak tecrit edildi" dedi.

14:50 Rus güçleri tahliye noktasına ateş açıyor

Ukrayna'nın Sumı kentinde çatışmaların durmasıyla tahliye konvoyu yeniden yola koyuldu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus güçleri Mariupol'den tahliye rotasına ateş açıyor" denildi.

14:15 AB'nin yaptırım listesi genişliyor

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı bazı Rus oligarklarına, siyasetçilerine ve Belarus'taki bazı bankalara yeni yaptırım hazırladı.

13:35 Türkiye Büyükelçiliği'nden vatandaşlara çağrı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Sumy’deki kıymetli vatandaşlarımızın dikkatine, Tahliyeler Sumy’de “Zamostianskaya 5” (Замостянская улица 5) adresinden yapılacaktır. Sumy’deki tüm vatandaşlarımızın bu adrese ivedilikle intikal etmeleri önemle rica olunur" denildi.

13:30 Lavrov'dan ABD'ye 'barış' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye barış çağrısı yapıp, "ABD ve Rusya barış içinde yaşama geri dönmeli" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "ABD, soğuk savaş dönemindeki gibi barış içinde birlikte yaşam ilkesine geri dönmeli" denildi.

12:30 Komşu ülkelere geçen Ukraynalıların sayısı 2 milyonu aştı

Ukrayna Başbakanlığı, "Mariupol-Zaporijya istikametindeki insani koridor faaliyete geçti" açıklaması yaparken BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Zelenski'den barikatların önünde paylaşım!

Ukrayna lideri Zelenski, çatışmalar için hazırlanan barikatların önünden video paylaştı. Zelenski videoda, "Kyiv’de kar yağdı. Bahar böyle işte. Savaş nasılsa bahar da öyle. Sert. Ama her şey normal olacak. Herkesi yeneceğiz.” dedi.

11:50 İlk geri adım: Kırım ve Donbas'ı tanımayı tartışabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınma olasılığıyla ilgili bir soruya "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" yanıtını verdi. Zelenski, NATO'dan da soğuduğunu açıkladı. Bu sözler 'savaşı bitirecek açıklama' olarak algılandı.

11:31 Rus askerleri Kiev' çok yaklaştı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko: Rus birlikleri Kiev yakınlarına yığınak yapıyor. Ukrayna ordusu teyakkuzda, Kiev'e saldırı girişimleri önleniyor. Rus askerleri sadece yağma yapmıyor, sivillere de ateş açıyor. Bu tarih boyunca Rus ordusunun kendi ölülerini almayı reddettiği ilk savaş oldu.

11:03 Ukrayna yönetimi: Her şey savaş modunda

"Gece Kiev'de sessizce geçti. dükkanlar, eczaneler, tüm iletişim altyapısı çalışıyor" bilgisi veren Ukrayna yönetimi, "Kara ve metro ulaşımı, yalnızca belirli güzergahlarda azaltılmış şekilde 8:00 - 19:00 saatleri arasında çalışıyor. Kamu sektörü çalışanları, ısıtma şebekeleri ve kanalizasyonların işletilmesini destekliyor. Şehirde elektrik ve iletişim var. Tüm hastaneler savaş modunda çalışıyor." bilgisi paylaştı.

10:55 Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Biz hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3Barış masasını Türkiye'de kuralım" teklifiyle ilgili konuştu. Saharova, "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun Ukrayna'nın buna ne kadar yetkin olacağı" diye konuştu.

10:37 Rusya: 2 bin 482 askeri altyapıyı imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında Ukrayna'nın 2.482 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki adet MiG-29 tipi helikopter ve bir Su-27 uçağı vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, "7 Mart'ta Ukrayna topraklarında 158 askeri tesis imha edildi. Rusya saat 10:00'dan itibaren sessizlik rejimine (ateşkes) geçti. Kiev, Çernigov, Sumı, Harkov ve Mariupol'dan insani koridorlar açıldı." denildi.

10:00 Ukrayna'da geçici ateşkes başladı

Ukrayna’da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı. Ukrayna Başbakanlığı, "Sumi şehrinde bugün insani koridor açılmalı. Siviller TSİ 11:00'den itibaren otobüslerle tahliye edilecek" açıklaması yaptı.

09:40 1.7 milyon Ukraynalı ülkelerinden ayrıldı

Birleşmiş Milletler son rakamları açıkladı: 8 Mart itibariyle 1,7 milyon kişi Ukrayna'dan ayrıldı. 1 milyondan fazla insan Polonya'ya, 180.000 kişi Macaristan'a ve 128.000'den fazla kişi Slovakya'ya gitti

09:04 Sumi'de bombardıman! Çocuklar ölüyor

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Sumı'ya düzenlenen bombardımanda ilk verilere göre 2'si çocuk 9 kişi öldü. Harkov'da ise 4 çocuk saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti.

06:10 Rusya'nın en önemli askerlerinden Gerasimov öldürüldü

Ukrayna askeri istihbaratı, Ukrayna kuvvetlerinin kuşatma altındaki Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu. Bunun savaş boyunca aldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgininin altı çizilirken öldürülen generalin Rusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.

41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi. Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

Rus askerlerin telsizlerinden isyan yükseliyor

Öte yandan Ukraynalı yetkililer iki Rus askerin telsiz konuşmasını da yayınladı… Askerler, Gerasimov’un ölümünü konuştuktan sonra güvenli telsizin de Ukrayna’nın içinde işe yaramadığından bahsediyor. İngiliz The Guardian gazetesi, “Üst düzey askerin kaybı Putin’in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu” yorumunu yaptı.

00:15 Rusya saat 10:00'dan itibaren ateşkes ilan etti

Rusya- Ukrayna savaşının 13. gününde barış görüşmeleri kapsamında alınan geçici ateşkes kararı sabah saatlerinden itibaren devreye alınacak. Buna göre; Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Türkiye saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.