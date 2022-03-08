Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı! Fuhuş çeteleri sınırda Ukraynalı kadınları kandırıyor

Ukrayna'da kadınlar ve çocuklar savaşın en acımasız yüzünü evinden yurdundan ve sevdiklerinden ayrılarak görmüyor. İnsanlıktan nasibini almamış fuhuş şebekeleri, evlerini yurtlarını terketmek zorunda kalan Ukraynalı mülteci kadınları hedef almaya başladı. Çeteler, kadınların ve çocukların zor durumlarından da faydalanmak istiyor. Rusya Ukrayna savaşı 13. günde de devam ediyor.