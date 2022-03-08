Doğu Perinçek'ten hükümete övgü: Çok isabetli karar almıştır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Hükümetimiz yaptırımlara katılmayarak, hava sahasını Rusya'ya kapatmayarak çok isabetli bir karar almıştır." dedi.

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Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği "Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar" konulu basın toplantısında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Türkiye'nin ekonomi ve güvenlik alanlarında tarihi fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirten Perinçek, yeni bir dünyanın kurulduğunu, emperyalist ve kapitalist sistemin oluşturduğu dünyanın geride kalacağını söyledi.

Rusya'nın NATO'ya, ABD'nin ise Rusya'ya karşı tutumunun Türkiye için fırsat olabileceğini dile getiren Perinçek, "Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü rollerde olacak. Kurulan dünya Asya çağıdır, Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. O bencil, benbenci, çıkarcı, tahakküm sistemi yıkılırken, milletlerin ve devletlerin bağımsız olduğu paylaşmacı, kamucu, barışçı bir yeni düzen geliyor. Bu süreç, Türkiye'ye ve diğer Türk devletlerine tarihi roller sunmaktadır." diye konuştu.

Perinçek, "altın fırsat" olarak yorumladığı 12 maddeyi paylaşarak, enerjiden turizme, ekonomiden milli savunma sanayisine, bilişim güvenliğinden bilimsel araştırmalara, Doğu Akdeniz'den KKTC'nin tanınmasına kadar birçok konuda fikirlerini aktardı.

Bu süreçte fırsatların değerlendirilmesiyle sağlanacak katkıları anlatan Perinçek, şöyle devam etti:

"Enerji güvenliği sağlar, üreticimize ucuz mazot ve halkımıza ucuz elektrik veririz. İstanbul'u, Uluslararası Finans Merkezi yaparız ve döviz darboğazından çıkarız. Turizm alanında tarihi şahlanış dönemine gireriz. İstanbul Havalimanı'nı, Rusya'nın bütün dünya ile hava trafiğini sağlayan bir ulaşım ağının merkezi yaparız. Dış satımda büyük atılımı örgütleriz. Tahıl ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde gıda güvenliğini sağlarız. Milli savunma sanayimizi dünya ölçeğinde gelişmiş yeteneğe ulaştırırız. Bilişim güvenliğini birlikte sağlarız. Bilimsel araştırmada insan odaklı milli atılımı gerçekleştiririz. Asya çağı üniversitelerini birlikte inşa eder ve 21. yüzyılın öncü kadrolarını yetiştiririz. KKTC'nin tanınmasını sağlar ve Kuzey Kıbrıs ekonomisini tarihi atağa geçiririz. Doğu Akdeniz'deki tehditleri caydıracak iş birliğini kurarız."

Toplantıda, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Perinçek, Türkiye'nin Rusya'ya hava sahasını kapatmaması ve yaptırımlara katılmamasına ilişkin, "Hükümetimizin olumlu tavrı. Hükümetimiz yaptırımlara katılmayarak, hava sahasını Rusya'ya kapatmayarak çok isabetli bir karar almıştır." şeklinde konuştu.