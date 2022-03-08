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AK Parti'nin çekirdek oy oranı açıklandı MAK Araştırma duyurdu

AK Parti'nin çekirdek oy oranı açıklandı MAK Araştırma duyurdu

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, "Ekonomi odaklı seçmen zaten AK Parti’den önemli oranda koptu. Şimdi çekirdek seçmen kaldı, bu seçmen yüzde 25 bandında" dedi.

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Akaryakıt, gıda, enerji ve birçok sektöre gelen art arda zamlardan sonra seçim anketleri de konuşulmaya başlandı.

MAK Araştırma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, iktidarın ekonomi yönetiminin de anketlere göre çok başarısız olduğuna dikkat çekti. Kulat, yapılan seçim anketlerinde yurttaşların en şikayetçi olduğu konunun ekonomik sıkıntılar olduğuna dikkat çekti. Ayrıca; Kulat, oy tercihlerinin değişimi noktasında aynı oranda olmadığını söyledi.

Yüzde 25 bandında
Son seçim anketi sonuçları ile öne çıkan Mehmet Ali Kulat’ın sosyal medya hesabından paylaşımları şöyle:

“Hayat pahalılığı yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzak ara en ciddi şikayet konusu ve ülkenin birinci çözülmesi gereken konusu olarak çıkmaktadır. Hükümetin ekonomi yönetimi de anketlere göre çok başarısız çıkmaktadır. Ancak bu durumun oy tercihlerini değiştirmeye etkisi bu konudaki şikayetler oranında olmamaktadır. 

Ekonomi odaklı seçmen zaten AK Parti'den önemli oranda koptu. Şimdi çekirdek seçmen kaldı, bu seçmen yüzde 25 bandında.

Seçmenin oy tercih değişimi için olması gereken kötü yönetim eleştirisi kadar muhalefetin daha iyi yöneteceğine inanmasıdır. İktidar şu an biz kötü yönetiyoruz ama muhalefet çok daha kötü yönetir tezini işlemektedir.

Kötüyü bilmekle tercih değişse; zararı kutusunun üzerinde yazan sigara tüketiminin bitmesi gerekirdi. Demek ki sadece bilmek tercih değişimi için yeterli olmuyor. Ülke sorunlarını daha hızlı çözeceği, gerçekten alternatif olduğu konusunda muhalefet halkı inandırmalıdır.”

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