Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaşlar için doktorlara, katilleri serbest bırakan hakimlere sert tepki! Yağ için muhtarlara talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan kadın olayına değinen Erdoğan, failin daha önce salıverilmesine dikkat çekerek hakimlere seslendi. Yağ krizi konusunda muhtarlara talimat veren Erdoğan doktorların maaş tartışmasına da sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın muhtarlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın cinayetlerinde katilleri serbest bırakan hakimleri, maaşını az bulan doktorları ve ayçiçek yağlarındaki stok krizini gündemine taşıdı.

Tokat'ta boşanma üzerindeki eşi tarafından bıçaklanan kadın olayını hatırlatan Erdoğan o kişinin daha önce serbest bırakıldığına dikkat çekti: "Ey Hakim sen nasıl olur da bu adamı serbest bırakırsın. Sonra da yargıya hakaret. Ne yargıya hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerinden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim." dedi.

Ayçiçek yağı için "Yağ sorunumuz yok" diyen Erdoğan "Cumhurbaşkanının, İçişleri Başkanının eli ayağısınız" diyerek muhtarlara talimat verdi: "Mahallenizde köyünüzde marketlerde ayçiçek yağı var mı yok mu? Ben istiyorum ki gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına marketleri kontrol edeceksiniz, gerekirse ihbar edeceksiniz."

Doktorların maaş tartışmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi, soruyorum bu devlet değil mi?" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az para veriyormuşuz. En az alan 8 bin 9 bin en yüksek alan 20 bin. Özel sektör daha fazla verdiği için gidiyorlarmış. Varsın gidiyorlarsa gitsinler..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem kültürümüzün hem de yasalarımızın bize emridir. Hakikat buyken maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice uygulamaya, hadiseye hep birlikte şahit olduk. Bizim siyaset alanımızdaki en önemli mücadele alanlarımızdan biri de kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur.

Kadının sırf cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz.

Bizim siyaset hayatımızdaki en önemli mücadele alanlarından biri kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur. Anayasamız eğitim hakkından bahsetmesine rağmen eğitim hakkından yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik.

Kadınlarımızın arasındaki başörtülü ve başörtüsüz ayrımını biz sona erdirdik. Türkiye'yi yasakların ülkesi olmaktan çıkarıp adaletin hakim olduğu yere biz dönüştürdük.

Dün Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerinden eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Adalet Bakanlığı'nın da sunumu vardı sordum 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Bu adi adamı tekrar içeri almışlar. Özlem Hanım Tokat milletvekilimiz bu süreci takip edecek. 2,5 yaşında bir çocuğu var. Milletimizin bu emanetini ortada bırakmamız mümkün değil. Ey Hakim sen nasıl olur da bu adamı serbest bırakırsın. Sonra da yargıya hakaret. Ne yargıya hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerinden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim.

Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak.

Ayçiçek yağı için muhtarlara talimat Son günlerde yağ meselesi çıkardılar. Değerli kardeşlerim bizim ayçiçeği zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek için bu kampanyayı yürütüyor. Muhtarlarımdan şunu istiyorum. Mahallenizde köyünüzde marketlerde ayçiçek yağı var mı yok mu? Ben istiyorum ki gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına marketleri kontrol edeceksiniz, gerekirse ihbar edeceksiniz. Sizler cumhurbaşkanının, içişleri bakanının elisiniz ayağısınız.

Doktorlar maaşı az buldukları için ayrılıyor: Varsın gitsinler

Son zamanlarda hastanelerde şöyle oluyor böyle oluyor vesaire. Bakın hatalarımız olabilir ama bu devasa hastaneleri, şehir hastaneleri yapan kim? Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Samimi konuşuyorum, bu hastaneleri inşa eden biziz, bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi, soruyorum bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi. En çok maliyeti olan birim hangi birim sağlıktır. Az para veriyormuşuz. En az alan 8 bin 9 bin en yüksek alan 20 bin. Özel sektör daha fazla verdiği için gidiyorlarmış. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler üniversiteyi bitiren yeni doktorları istihdam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz. Şu anda asistan doktorlarla bu yola devam ederiz. Doktorluk gibi aziz bir mesleği paraya bina etmek insani değildir.