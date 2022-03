Fatih Altaylı ekran yıldızlarını topa tuttu! 'Komedi unsuru cahil cühelalar'

RUSYA-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ekranlar Rusya, Ukrayna ve savaş uzlanlarından geçilmiyor. Aynı isimlerin bir çok konunun uzmanı olarak televizyonların değişmez yorumçcuyarı alması artık dalga konusu olurken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan bomba eleştiriler geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı başladığı günden bu yana ekranlar hemen hemen her konunun uzmanı olan Rusya ve savaş uzmanlarıyla dolup taşıyor... İşte o uzmanlara Habertürk yazarı Fatih Altaylı sonunda dayanamayıp isyan etti. Altaylı, 'Evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?" haberi yapan medyayı da yerden yere vurup "Geçin bakalım dalganızı" dedi. İşte Altaylı'nın yazısından bazı satır başları...

Olmadığı 'kurmay subay' edasıyla sokak savaşı anlatanlar...

Televizyonlarda yorumcu adı altında ekran ekran dolaşan cühela artık bir komedi unsuru haline geldi. Elinde sopa ile yerini yeni öğrendiği Ukrayna ile ilgili strateji patlatanlar mı, asla olamadığı kurmay subay edası ile Kiev’de sokak savaşı anlatan mı, ne istersen var.

En eğlendiğim ise Montrö ahkamı kesenler

Tabii bir de yalan yanlış uluslararası politika anlatanlar. En çok eğlendiğim ise bir Montrö lafı duymuş olmaktan öte Montreux bilgisi olmadan anlaşmaya atfen ahkam kesenler.

Gerçi bir yandan “Boğazlarla ilgili bir talep olmadı” dedikten sonra “3 geminin geçişine izin vermedik” diyen siyasetçiler de var ama onlar en azından siyasetçi. Tabii onlara geçiş talebi yoksa kime izin vermedik diyen de yok o ayrı.

Geçin bakalım dalganızı bu milletle!

Hükümet yanlısı medyanın vatandaşla dalga geçmesine ne diyorsunuz? Ayçiçek yağı karaborsa, fiyatları çok yükseldi diyorsunuz hükümet medyası anında çözüm üretiyor. “Evde ayçiçek yağı nasıl yapılır?” diye haber hazırlıyorlar.

Her yokluk konusunda bir önerileri var

Hemen her yokluk konusunda bir önerileri anında oluyor. Yakında çatıda buğday, yatak odasında un, salonda domates biber patlıcan, tavan arasında hayvancılık metotları da öğreteceklerdir mutlaka.

Et fiyatları böyle giderse veganlığın faydalarını ve hayvan sevgisine yönelik hadisleri de öne çıkarabilirler.

Akaryakıtı evde nasıl üretebiliriz onu da anlatın

Şimdilik akaryakıt konusunda bir tavsiyeleri olmadı. Onu nasıl üreteceğimizi söylemediler ama NATO boru hattı üzerinde oturanlara yönelik harita ve sondaj teknikleri el kitabı vermeleri de yakındır.