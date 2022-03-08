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Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi! Genç yıldız Arda Güler'e yeni sözleşmeyi imzalattı

Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi! Genç yıldız Arda Güler'e yeni sözleşmeyi imzalattı

Fenerbahçe genç oyuncusu Arda Güler’e 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attırdı. Sözleşmeye de kendisini de mutlu edecek yıllık ücret yazıldığı duyuruldu...

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Henüz 13 yaşında keşfedilerek Gençlerbirliği’nden altyapıya transfer edilen Arda’yla 13 Ocak 2021’de de profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmesi 2023 Mayıs’ta bitecek Arda’yı özellikle Ajax ve Real Madrid şimdiden gündemine aldı. Ancak sarı-lacivertliler önlemini erkenden alarak genç oyuncu ve ailesiyle geçtiğimiz haftalarda irtibata geçmişti.

18 yaşından küçük olduğu için 3 yıllık imza...
18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu. Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler, yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı.

Fenerbahçe Kulübünün de çok kısa sürede genç yetenekle sözleşme yenilendiğini duyurması bekleniyor.

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