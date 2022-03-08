Seray Sever'in babası kimdir kaç yaşında neden öldü?

İkiz bebeklerini dünyaya getirmek için gün sayan Seray Sever'in babası Tamer Sever koronavirüse yenik düştü ve 74 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum'da bir süredir tedavi gören Seray Sever'in babası yarın toprağa verilecek. Peki 49 yaşındaki Seray Sever'in babası kimdir, Tamer Sever ne iş yapıyordu?

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İkiz bebeklerine hamile olan ve doğum için gün sayan oyuncu Seray Sever, babası acısı ile yıkıldı. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Seray Sever'in babası Tamer Sever hayatını kaybetti. 74 yaşında olan Tamer Sever yarın toprağa verilecek. 49 yaşında olan Seray Sever Soner Sever adında bir de erkek kardeşi var.

Bir süredir hastanede entübe olan Tamer Sever’in yarın Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Seray Sever, doğum gününde babası için dua istemişti:

Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...

"Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."

"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

Seray Sever kimdir: 27 Şubat 1973 İstanbul doğumlu olan Seray Sever, Türk oyuncu, sunucu, yapımcı ve şarkıcıdır. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde almış, bu esnada TÜBİTAK Matematik Ödülleri'nde derece yapmıştır. Seray Sever üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir dönemlere damgasını vuran Dadı dizisindeki rolüyle akıllara kazınmıştır. 2006 yılında Seyhan Müzik ile 5 şarkı içeren Yeni Bir Karar ismindeki albümünü piyasaya sunmuştur. 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve Sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurmuş, Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirmiştir.

Eray Sünbül Kimdir: 24 Şubat 1983 doğumlu olan Eray Sünbül'ün özel hayatına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 2018 yılında dünyaevine girdiği Seray Sever ile mutlu bir evliliği bulunan Eray Sünbül'ün iş insanı olarak bilindiği görülmektedir. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı almıştı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.