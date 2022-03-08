İkiz bebek bekleyen Seray Sever'i kahreden ölüm haberi Babası Tamer Sever vefat etti

İkiz bebek bekleyen sunucu ve oyuncu Seray Sever’in 74 yaşındaki babası Tamer Sever, hayatını kaybetti. Sever, geçen hafta babasının koronavirüse yakalandığını ve hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi verdiğini dile getirmiş takipçilerinden dua istemişti. 49'ncu yaşını sosyal medya hesabından yaptığı karelerle kutlayan Sever, babasıyla olan karelerine de yer vererek kötü haberi duyurmuştu.