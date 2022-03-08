İkiz bebek bekleyen Seray Sever'i kahreden ölüm haberi Babası Tamer Sever vefat etti
İkiz kız bebeklere hamile olan Seray Sever'in 74 yaşındaki babası hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanana babası Tamer Sever için geçtiğimiz günlerde dua isteyen Seray Sever babasının ölüm haberiyle yıkıldı.
İkiz bebek bekleyen sunucu ve oyuncu Seray Sever’in 74 yaşındaki babası Tamer Sever, hayatını kaybetti. Sever, geçen hafta babasının koronavirüse yakalandığını ve hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi verdiğini dile getirmiş takipçilerinden dua istemişti. 49'ncu yaşını sosyal medya hesabından yaptığı karelerle kutlayan Sever, babasıyla olan karelerine de yer vererek kötü haberi duyurmuştu.
Kötü haberi doğum gününde vermişti: Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den ikiz bebek bekleyen 49 yaşındaki Seray Sever, geçtiğimiz günlerde, doğum gününde 74 yaşındaki babası Tamer Sever'in koronavirüse yakalandığını ve hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi verdiğini duyurmuştu.
2018 yılında hayatını birleştirdiği Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu, sunucu Seray Sever, babası Tamer Sever için takipçilerinden dua istemişti.
Seray Sever, 74 yaşındaki babası Tamer Sever'in koronavirüse yakalandığını ve hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi verdiğini dile getirmişti.