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Ticari gemiler hala Rus limanlarında! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş görüşme

Ticari gemiler hala Rus limanlarında! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için destek beklentisini dile getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü.

Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından "Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği" ifade edildi.

Daha fazla can kaybı yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu belirten Akar, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Akar, mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için destek beklentisini dile getirdi.

Bununla birlikte Akar tarafından ayrıca Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.

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