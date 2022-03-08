Putin vatandaşlarını destekleyerek direnmeye çalışıyor Emeklilere zam, kredilere erteleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, vatandaşları ve işletmeleri destekleme amacıyla geliştirilen sosyoekonomik önlem paketini imzaladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım altındaki vatandaşları ve işletmeleri desteklemek için alınacak önlemlerle ilgili yasayı imzaladı.

Putin’in, ülkesine uygulanan yaptırımların vatandaşlar ve küçük ile orta büyüklükteki işletmeler üstündeki etkilerini hafifletmek adına kabul ettiği yasa, hükümete emekli maaşlarını hızlı bir şekilde artırma yetkisini veriyor.

Söz konusu yasa ayrıca, hem işletmeler hem de vatandaşlara kredi borçlarını erteleme talebinde bulunma hakkını veriyor.

Ayrıca federal hükümete, emekli maaşlarına acil zam yapma ve endeksleme kararı alma hakkı tanındı.

Paket ayrıca vatandaşların ve KOBİ’lerin yeni kredi tatili alma hakkını öngörüyor.