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Çeçenistan müftüsünden akılalmaz sözler! Rusya için ölenler şehitmiş!

Çeçenistan müftüsünden akılalmaz sözler! Rusya için ölenler şehitmiş!

UKRAYNA ile savaşan Rusya'ya asker gönderen Çeçenistan'ın müftüsü Salah Mezhiev, Müslümanlar için Rusya cephesinde savaşmanın cihat olduğunu söyledi.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda 13. güne girildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenistan'ın başına getirilen Ramazan Kadirov da Rusya'ya destek amaçlı birliklerini Ukrayna'ya yolladı.

Rus birliklerle birlikte savaşan Çeçenistan'ın müftüsünden de savaşla ilgili açıklama geldi. Rus askerleriyle birlikte savaşan Müslümanların cihat yaptığını iddia eden Salah Mezhiev, "Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır, buna hiç şüphe yok" açıklamasında bulundu

Aynı gün Kadirov'un kendisi de benzer bir açıklama yaptı. Kadirov'un yaptığı açıklamada, "Bizi engellemeye çalışmayın. Durmayacağız. Bize emir verildi. Cihattayız" ifadeleri yer aldı.

Cihat çağrısı normal karşılandı
Kafkasya araştırmacısı Akhmet Yarlykapov da müftülerin sözlerinin bir liderin sözlerinden farksız olmadığını belirten açıklamalarda bulundu. Müftülerin özellikle savaş gibi durumlarda statülerine göre topluma fayda sağlayacak açıklamalar yapması gerektiğini ifade eden Akhmet Yarlykapov, "Salah Mezhiev bile cihat ilan etti. Ülke savaştaysa vatandaşların desteklemesi gerektiğine inanarak devlet pozisyonu alanlar var" dedi.

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