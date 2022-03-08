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İstanbul'da kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıcılara operasyon! Şebeke lideri bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıcılara operasyon! Şebeke lideri bakın ne çıktı

Kendilerini “Vergi memuru görevlisi” gibi göstererek hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan dolandırıcılık şebekesinde yeni detaylara ulaşıldı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen şebeke içinde, daha önceden avukatlık mesleğinden ihraç edilmiş eski bir avukatın da bulunduğu ve bu şüphelinin benzer suçlardan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini “vergi memuru” görevlisi gibi göstererek vurgun yapan bir şebekeyi tespit etmiş, sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan 9 dolandırıcının yakalanması için geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 Mart’ta İstanbul, Ankara ve Ağrı'daki baskınlarda 8 dolandırıcı yakalanmış ve sorguya alınmıştı. Zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ederken, şebekeye yönelik yeni detaylara ulaşıldı. 

Hazırladıkları teslim tutanaklarının imza kısmına iliştirdikleri ‘kutucuk’ yöntemi ile 5 milyon 370 bin lira bedelli 5 senedi iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları, bu senetleri de ciro ederek icra takibi üzerinden tahsil ettikleri ortaya çıkan şebeke içinde B.Ö. adlı eski bir avukatın da olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında yakalanan B.Ö. hakkındaki ayrıntılı soruşturmada, zanlının daha önceden avukatlık mesleğinden ihraç edildiği ve kutucuk yöntemi ile mağdurların imzasını alarak hazırladığı senetleri işleme koyarak dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Öte yandan firari olarak aranan 1 şüpheliye yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü aktarılırken, B.Ö. de dahil diğer 8 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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