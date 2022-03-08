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İsrail polisi, Mescidi Aksa yakınında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisi, Mescidi Aksa yakınında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te olan Mescid-i Aksa'nın Kattanin kapısı girişinde polislere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli hayatını kaybetti.

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Yediot Ahranot gazetesi, olayın ardından İsrail polisinin ateş açtığı 22 yaşındaki Abdurrahman Ali adındaki Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ölen Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki el-Celzun mülteci kampından olduğu kaydedildi.

Ayrıca, yaralanan iki polisin de hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'da geçen habere göre, olayın ardından bölgeye gelen üst düzey güvenlik yetkilileri, ramazan ayı sebebiyle güvenlik önlemlerinin artırılması kararı aldı.

İsrail askerleri Cenin'e baskın düzenledi
Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinin batısındaki el-Sile el-Harisiye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmada 8 kişinin yaralandığı, onlarca kişinin de gazdan etkilendiği belirtildi.

Olayların içindeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri baskında Filistinlilere plastik mermi kullandı. Bir kişi gerçek mermiyle elinden yaralanırken, bir kişi de İsrail devriyelerinin kullandığı araç tarafından ezildi.

Onlarca kişi de kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

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