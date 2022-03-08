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Harkov’da esir alınan Rus pilotun ilk sözleri

Harkov’da esir alınan Rus pilotun ilk sözleri

Ukrayna Ordusu tarafından Harkov’da düşürülen Rus uçağının pilotu, Ukraynalı askerlere "Bana verilen emri yerine getirdim" dedi.

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Ukrayna ordusu tarafından Harkov kentinde dün akşam saatlerinde bir Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından uçağın pilotu Ukraynalı askerler tarafından esir alındı. Esir alınan pilot, uçağının Ukraynalı askerler tarafından vurulmasından sonra paraşütle atlayarak sağ kaldığını söyledi.

“Verilen emirleri yerine getirdim”
Komutanları tarafından kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini ifade eden Rus pilot, “Sağ kaldım ama esir alındım. İkinci pilot yok. Çocuklara ve anneme sağ olduğumu söyleyin. Sağ kalır mıyım bilmiyorum. General Aleg Vladimiroviç bombalamamız gereken yerlerin koordinatını verdi. 24 uçaktan 15’i aktif görevde çalışıyor. Ben 3 kere Harkov’da göreve çıktım. Ben bana verilen koordinatlara yönelik çalışıyorum. Bugün, ayın 3'ünde ve 24’ünde toplamda 3 kere göreve çıktım. Benim adım Maksim Sergeyviç. Eşim Natalya ve çocuklarım Mihail ile Aleksandır. 16 ve 11 yaşındalar. Ben Ukraynalı çocukları öldürmedim bana verilen emri yerine getirdim ve bana verilen koordinatlara yönelik çalıştım” şeklinde konuştu.

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