İstanbul'da 8 Mart önlemi! İBB duyurdu: 13.00'dan itibaren kapatılacak
Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının bugün 13.00'dan itibaren hizmete kapatılacağı bildirildi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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