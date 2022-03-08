Putin'in yasak aşkından olan kızı tepkilere dayanamadı! Luiza Krivonogikh'dan şaşırtan hamle: Şeytanın kızı...
Vladimir Putin'in çocuğu olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gelen tepkilere dayanamadı.
Instagram’da 84.000 takipçisi olan Luiza Krivonogikh, babasının geçen ay Rus birliklerine saldırı emri vermesinden bu yana internette şiddetli tepkilerle karşılaştı.
18 yaşındaki genç kız lüks yaşam tarzının fotoğraflarını içeren hesabının tüm izlerini kaldırıldı.
Putin’in metresi olduğu söylenen 46 yaşındaki Svetlana Krivonogikh’in kızı olan Luiza kendi hesabında “Sığınakta mı oturuyorsunuz? Fare gibi mi?” yazınca “o şeytanın kızı” ve “savaş suçlusu” gibi ciddi tepkilerle karşı karşıya kaldı.
Luiza’nın fotoğraflarına yorum yapan bazı kullanıcılar, onu Putin’e Ukrayna’da akan kanı durdurmasını söylemesini istedi.