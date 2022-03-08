Putin'in yasak aşkından olan kızı tepkilere dayanamadı! Luiza Krivonogikh'dan şaşırtan hamle: Şeytanın kızı...

Putin’in metresi olduğu söylenen 46 yaşındaki Svetlana Krivonogikh’in kızı olan Luiza kendi hesabında “Sığınakta mı oturuyorsunuz? Fare gibi mi?” yazınca “o şeytanın kızı” ve “savaş suçlusu” gibi ciddi tepkilerle karşı karşıya kaldı.