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Putin'in Ukrayna'daki 5 hedefi! Şeytan denilen yer ve Karadeniz detayı ürkütücü

Putin'in Ukrayna'daki 5 hedefi! Şeytan denilen yer ve Karadeniz detayı ürkütücü

Rusya'nın Ukrayna'da ayrılıkçı bölgelerdeki Rus nüfusu öne sürerek başlattığı operasyon Ukrayna'nın derinlerine doğru ilerliyor. Putin'in Ukrayna için 5 başlıkta toplanan hedefindeki şeytan lakaplı balistik füzelerin üretildiği yer ve Karadeniz hakimiyeti de dikkat çekiyor.

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Komşu ülkeye müdahale başlatan Rusya’nın Ukrayna’da öncelikle hedeflediği 5 başlık dikkat çekiyor.

Rusya lideri Vladimir Putin’in 21 Şubat tarihinde ayrılıkçı Donbas bölgesindeki Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdıktan üç gün sonra başlattığı Ukrayna askeri müdahalesinin arka planında stratejik bir takım da hesaplar var. İşte öne çıkan 5 başlık.

1- Askeri sanayi tesisleri
Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’daki yönetim değişikliğiyle Moskova’nın kontrolünden çıkan askeri sanayi tesisleri ilk sırada yer alıyor. Başta Dnipro (Sovyet dönemi Dnepropetrovsk) şehrindeki uzay teknolojisi üzerinde çalışan “Yujmaş” fabrikasının kontrolünü geri almayı hedefliyor. Yujmaş, Sovyetler döneminde ABD’nin korkulu rüyası “Şeytan” lakaplı (SS-18) kıtalararası balistik füzenin üretildiği yer. Günümüzde Yujmaş fabrikası ABD’nin “Antares” füzesinin ilk itici kademe motorunu üretiyor. Fabrika ayrıca Avrupa Birliği’nin “Vega” roketinin motorlarını sağlıyor. Yujmaş fabrikasında ayrıca milli Ukrayna roketi “Zenit” imal ediliyor. Rusya’nın yeniden kontrolü ele geçirmeye çalıştığı ikinci önemdeki sanayi bölgesi Harkov şehri. Harkov şehrinde tank fabrikası, uçak fabrikası ve hassas cihaz fabrikaları bulunuyor.

2- Tarım alanları
Ukrayna’nın Zaporojya bölgesi dünyanın en verimli kara toprak arazisine sahip. Ukrayna’daki sadece bu bölge tüm Avrupa’nın tahıl ihtiyacını tek başına önümüzdeki 100 yıl boyunca karşılayabilecek düzeyde. Zaporojya bölgesinde ayrıca Avrupa’nın en büyük nükleer santralı bulunuyor.

3- Slav nüfusu
Rusya Federasyonu’nda yaşayan Slav kökenlilerin sayısı her geçen yıl astronomik boyutlarda eriyor. Kafkaslar bölgesiyle Tataristan’daki Müslüman nüfus ise artıyor. 2022 yılı sonuna kadar Rusya nüfusunun 1 milyon azalacağı hesaplandı. Ölüm oranı doğuma kıyasla yüzde 18 daha fazla. Ukrayna’nın Rusya öncülüğündeki “Slav birliğine” dönmesiyle nüfusuna yaklaşık 40 milyon kişi eklemiş olacak. Ancak Rusya’nın müdahalesi, aksine Batı’ya büyük göç başlattı.

4- Kömür madenleri
Rusya’nın Ukrayna’daki dördüncü hedefi ayrılıkçı Donbas bölgesiyle yakından alakalı. Bölge demir çelik sanayinin temel ihtiyacı olan taş kömürü merkezi. Donbas’tan çıkartılan kömür hemen Rusya topraklarında bulunan çelik fabrikalarına ulaştırılıyor.

5- Karadeniz'in kontrolü
Putin’in hedeflediği bir diğer stratejik konu Karadeniz’in kuzeyini tamamen kontrole alma. 2014 yılında Kırım’ın ilhakının ardından şimdiki savaşla Mariupol ve Odessa’nın da ele geçirilmesi halinde Karadeniz bölgesinde askeri stratejiyle ticaret yolları kontrolü yeniden Rusya’nın eline geçecek.

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