Putin'in kızı Luiza Krivonogikh kaç yaşında gerçek kızı mı? Putin'in kızları kaç tane

Ukrayna'ya savaş açan ve tüm ülkeyi karşısına alan Rusya Lideri Putin'in metresinden olduğu iddia edilen kızı Luiza Krivonogikh gelen tepkiler üzerine instagram hesabını kapattı. Lüks yaşamı ile dikkat çeken Putin'in kızı Luiza merak konusu oldu. Peki Luiza kimdir, kaç yaşında? Putin'in kızları kaç tane?

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Ukrayna'yı vuran Rusya Lideri Putin'in kızı olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh instagram hesabını gelen tepkiler üzerine kapattı. Babası Ukrayna'yı vururken lüks içinde yaşadığını gösteren paylaşımları ile şimşekleri üzerine çeken Luiza Krivonogikh'un Putin'in metresinden olduğu iddia ediliyor. Peki Putin'in kaç çocuğu var?

Instagram’da 84.000 takipçisi olan Luiza Krivonogikh, babasının geçen ay Rus birliklerine saldırı emri vermesinden bu yana internette şiddetli tepkilerle karşılaştı.18 yaşındaki genç kız lüks yaşam tarzının fotoğraflarını içeren hesabının tüm izlerini kaldırıldı.

Putin’in kızı olduğu iddia edilen Luiza, hesabını kapattı.

Putin’in metresi olduğu söylenen 46 yaşındaki Svetlana Krivonogikh’in kızı olan Luiza kendi hesabında “Sığınakta mı oturuyorsunuz? Fare gibi mi?” yazınca “o şeytanın kızı” ve “savaş suçlusu” gibi ciddi tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Luiza’nın fotoğraflarına yorum yapan bazı kullanıcılar, onu Putin’e Ukrayna’da akan kanı durdurmasını söylemesini istedi. Putin ve Svetlana, iddia edilen ilişkileri veya Luiza’nın babasıyla ilgili söylentileri hakkında hiçbir zaman yorum yapmadı. Luiza, Rus medyası tarafından 2019’da Putin’in kızı olarak iddia edilmişti.

Eski bir olimpik jimnastikçi olan Kabaeva’nın, Ukrayna işgali sırasında çocuklarıyla birlikte İsviçre’de güvenli bir dağ evinde saklandığı iddia ediliyor.