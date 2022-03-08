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Putin'in canını sıkacak haber! Ukrayna istihbaratı açıkladı: En güvendiği generaldi

Putin'in canını sıkacak haber! Ukrayna istihbaratı açıkladı: En güvendiği generaldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 13'üncü gününe girerken, Ukrayna istihbaratı, Rus lider Vladimir Putin'in canını sıkacak bir açıklama yaptı. Açıklamada Rusya'nın 41'inci Tam Teçhizatlı Ordusu'nun tümgenerali Vitali Gerasimov'un öldürüldüğü belirtildi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 13’üncü gününe girerken, Ukrayna istihbaratı, Rus lider Vladimir Putin’in canını sıkacak bir açıklama yaptı. Açıklamada Rusya’nın 41’inci Tam Teçhizatlı Ordusu’nun tümgenerali Vitali Gerasimov’un öldürüldüğü belirtildi.

Gerasimov’un Harkov’da yaşanan çatışmada öldüğü belirtilirken, “Tümgeneral Gerasimov ve üst düzey askerler Ukrayna’nın doğusundaki Harkov’da öldürüldü” denildi. Araştırmacı gazetecilik ajansı Bellingcat de Rus kaynaklarına dayandırarak Gerasimov’un ölümünü doğruladı. İkinci Çeçen Savaşı’nda da görev alan Gerasimov, Rusya’nın Suriye’deki operasyonunu ve 2014’te Kırım’ın ilhak edilmesinde de rol almıştı. Mart ayının başında aynı birlikte görev alan tümgeneral Andrei Sukhovetsky de öldürülmüştü.

Telsizler çalışmıyor iddiası
Öte yandan Ukraynalı yetkililer iki Rus askerin telsiz konuşmasını da yayınladı… Askerler, Gerasimov’un ölümünü konuştuktan sonra güvenli telsizin de Ukrayna’nın içinde işe yaramadığından bahsediyor. İngiliz The Guardian gazetesi, “Üst düzey askerin kaybı Putin’in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu” yorumunu yaptı.

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