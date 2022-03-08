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8 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

8 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ordu Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullar
Ordu Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesine bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.

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