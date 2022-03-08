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Altın fiyatları çıldırdı! İslam Memiş, düşeceği yeri gösterip uyardı! Gram altın 850 lira olmadan dokunmazdım

Altın fiyatları çıldırdı! İslam Memiş, düşeceği yeri gösterip uyardı! Gram altın 850 lira olmadan dokunmazdım

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hızlı bir yükseliş trendine giren altın fiyatları bugün aniden düşüşe geçip ardından tekrar hızla yükseldi. Altın yükselirken "Almayın" uyarısı yapan İslam Memiş, yeni bir uyarı daha yaptı. Memiş, "Gram altın önce 850 lira, gümüş 10,50 lira, dolar 13,80 lira olmadan dokunmazdım" dedi.

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Altın dünkü sert yükselişin ardından 8 Mart 2022 Salı gününe düşüşle başladı ardından tekrar yükselişe geçti. Dün 924 lirayı gören gram altın güne 920 liradan başladı. Saat 10:00 itibariyle ise gram altın 934 lirayı gördü. Dolar ise güne 14.38 liranın üzerinde başlarken, şu sıralarda 14.50 lira seviyesini gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın alacaklara 'almayın, bekleyin' uyarısı yapıp altının düşeceği yeri gösterdi. 

Gram altın güne 920 lira, çeyrek altın 1504 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin liradan başladı. Kısa sürede yükselme başlayan gram altın 940 lirayı geride bırakırken, çeyrek altın 1538 lirayı gördü. Cumhuriyet altını ise 6 bin 134 lirayı geçti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıyı bu fiyattan altın almamaları için uyarıp altının düşeceği yeri söyledi. 

İşte İslam Memiş'ten yatırımcıya bugünle ilgili bomba tüyolar...

- Elimde TL olsa döviz, altın veya gümüş almazdım.
- Elimde altın veya gümüş olsaydı pariteden dolar (63.830 dolar) EUR’ya (58.730 euro) veya Sterlin’e geçerdim.
- Elimde dolar olsa pariteden EUR (1,0856) veya Sterlin (1,3107) alırdım.
- Kripto satmaz aksine alır beklerdim.
- Borsa, pariteler, kripto en çok değer kaybeden oldu. Gram altın önce 850 lira, gümüş 10,50 lira, dolar 13,80 lira olmadan dokunmazdım.
- Dolar gerilediğinde haliyle tüm yabancı paralar da geriler. Elimde TL olsaydı, sabırlı olurdum. 

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Bugün altın dolar fırladı İslam Memiş : Altın 850 lira dolar 13,80 TL olmadan almam
Foto Galeri Bugün altın dolar fırladı İslam Memiş : Altın 850 lira dolar 13,80 TL olmadan almam Galeriye Gözat
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