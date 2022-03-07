Çin yine şaşırtmadı! Rusya'ya desteğini açıkladı: Dostluğumuz kaya gibi sağlam

ÇİN Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Rusya ile diyaloğunun geldiği seviyeye vurgu yaparak Çin'in Rusya ile dostluğunun 'kaya gibi sağlam' ve iş birliği olasılıklarının 'çok geniş' olduğunu belirtti.

Abone ol

ÇİN'den Rusya ile ilişkilere yönelik dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in Rusya ile dostluğunun 'kaya gibi sağlam' ve iş birliği olasılıklarının 'çok geniş' olduğunu vurguladı. Çinli bakan, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem Çin hem de Rusya halkına 'fayda ve refah' getirdiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı

Vang Yi ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin tutumunu aktarırken ilgili taraflara diyalog çağrısı yaparak 'tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması' gerektiğini söyledi ve ekledi:

"İlgili tarafların meşru güvenlik endişelerini karşılamalıyız. İlgili ülkeler, bölgenin uzun vadeli barış ve istikrarını akılda tutmalı ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisini uygulamaya koymalıdır."