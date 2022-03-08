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Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etti Rusya açıkladı! Ukrayna ile Türkiye'de müzakereye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etti Rusya açıkladı! Ukrayna ile Türkiye'de müzakereye hazırız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yaptığı "Türkiye'de barış müzakeresi masası kuralım" teklifi Rusya'dan kabul gördü. Rusya, "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için Türkiye'de 3 ülkenin katılımıyla barış masası kurulmasını teklif etmişti. Rusya, Ukrayna ile Türkiye'de müzakereye oturmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, konuyla ilgili yahtığı açıklamada, "Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun Ukrayna'nın buna ne kadar yetkin olacağı" diye konuştu. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın  10 Mart'ta Antalya'da buluşacağını açıklamıştı. "Çok çaba sarf ettik"  diyen Çavuşoğlu şunları söylemişti:

- İki tarafı buluşturmak için yoğun tempo yürüttük. Dün Cumhurbaşkanımız, Putin'le görüşmesinde bu konuyu dile getirdi. Lavrov, görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıya katılacağını bize bildirdi.

- Her iki bakan, toplantıda benim de yer almamı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü olarak gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz.

diyerek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 10 Mart Perşembe günü Antalya'da görüşeceğini açıkladı.

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