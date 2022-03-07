Rus doğal gaz şirketi Gazprom'dan gözdağı: Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir

RUS doğal gaz şirketi Gazprom, Avrupa'da gaz fiyatlarının bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırdığını belirterek fiyatlardaki yükselişin devam edebileceği konusunda uyardı.

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UKRAYNA'ya saldıran Rusya'ya yönelik yapılan yaptırımlar sonrası Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı. Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Avrupa'da gaz fiyatlarının daha da artacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada şirketin yabancı müşterilerinin gaz tedarikine yönelik taleplerini yerine getirdiği belirtildi. Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan transit koridorun tamamen kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Avrupa'da temel gaz gösterge fiyatı olan TTF, tarihi bir rekor kırarak bin metreküp başına 3 bin 892 doları gördü. Fiyatlar daha yüksek de olabilir. Ama bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor. Şirketimiz uzun vadeli gaz tedarik kontratlarını yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.