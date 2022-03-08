Hostesin etek altı görüntülerini çekerek taciz eden İsviçreli sapığa Türk korkusu bakın ne yaptırdı

İsviçre'den transit olarak Türkiye'ye, sonrasında da İsrail'e giden uçakta iddiaya göre İsviçre'de bankacı olarak çalışan 64 yaşındaki Claude T., hostes olarak görev alan 26 yaşındaki Yelda Y.'ye çirkin bir taciz girişiminde bulunmuştu.