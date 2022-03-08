Hostesin etek altı görüntülerini çekerek taciz eden İsviçreli sapığa Türk korkusu bakın ne yaptırdı
İsviçre'den Türkiye aktarmalı olarak İsrail'e giden uçakta yaşanan taciz olayının ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
İsviçre'den transit olarak Türkiye'ye, sonrasında da İsrail'e giden uçakta iddiaya göre İsviçre'de bankacı olarak çalışan 64 yaşındaki Claude T., hostes olarak görev alan 26 yaşındaki Yelda Y.'ye çirkin bir taciz girişiminde bulunmuştu.
Meydana gelen olayda 11 Şubat tarihinde Türkiye'ye doğru yola çıkan uçakta genç hostes içecek servisi yaptığı esnada iddiaya göre Claude T., genç kadının eteğinin altından fotoğrafını çekmeye çalışırken patlayan telefon flaşıyla yakayı ele vermişti.
Yelda Y.'nin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Claude T., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında suçlamayı kabul etmeyip kameranın kendiliğinden açıldığını söyleyen bankacı, 150 bin lira güvence miktarını 10 gün içinde yatırma şartıyla serbest bırakılmıştı.