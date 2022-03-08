Hayalini gerçekleştirdi! Elinin hamuruyla erkek işine karıştı: Sondajlara imzasını attı

Kanuni sondaj gemisinde Materyal ve Lojistik Koordinatörü olarak görev yapan Dilay Altunay, toplumsal ön yargıların hayallerin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, "Zarafetinizle yetkinliklerinizin gücünü birleştirirseniz elinizin hamuruyla her türlü erkek işine karışabilirsiniz." dedi.

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Altunay, AA muhabirine, toplumda "erkek mesleği" olarak görülen işlerde görev almak isteyen kadınların hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söyledi. İş hayatına Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında (TPAO) uçuş koordinatörü olarak başladığını belirten Altunay, "Çalıştığım 3 farklı sektörde de 'kadın başına' diye başlayan ezber cümlelerle yakın çevrem tarafından eleştirildim. Gemide, karada, havada ne iş yaparsanız yapın bazı kalıpların dışında iş yapıyorsanız ön yargı oluyor. Örneğin, çalışma saatleriniz sabah 9 aksam 5 değilse, iş seyahatine çıkmanız gerekiyorsa, katılmanız gereken iş yemekleriniz varsa, fazla mesai yapmanız gerekiyorsa ya da işiniz sebebiyle eve geç gitmeniz gerekiyorsa bunların hepsi 'kadın başına' yapılmayacak şeyler olarak görülüyor. Ancak bu ön yargılar benim için hiçbir zaman çok önemli olmadı." dedi.



Altunay, gemide çalışanların yüzde 97'sinin erkek olduğunu belirterek "Gemilerimiz lavabolar, giyinme odaları, spor salonuyla hem kadın hem erkekler için aynı imkanları sağlayacak şekilde tasarlanmış. Gemide çalışan kadın sayısı belki az ama bu, sayımızın artmayacağı anlamına gelmiyor, hatta yavaş yavaş da artıyor. TPAO'nun gemiye transfer sürecimde beni çok cesaretlendirdiğini ve kadın personel istihdamı konusunda destekçi olduğunu özellikle eklemek isterim." ifadelerini kullandı.







"Neleri başarabildiğinizi sahada gösterin"

Kanuni sondaj gemisinde, Filyos Kıyı Lojistik Merkezi'nden destek gemileriyle gelen malzemelerin zamanında ve güvenli şekilde gemide olmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu anlatan Altunay, "Personel transferleri için kullandığımız helikopterlerin planlamalarını, devam eden operasyonlarla eş zamanlı olarak yapmak ve yaklaşık 190 mürettebatlı geminin ekip değişikliklerini zamanında gerçekleştirmek gibi hem stresli hem keyifli bir görevim var." ifadelerini kullandı.



"İletişimde olmayı çok seviyorum"

Akademik bilgileri sahada uygulayabilmek için üniversite tercihini işle ortak paydada buluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Altunay, "Bir yıldır sondaj gemilerinde materyal ve lojistik koordinatörü olarak görev yapıyorum. Ben organizasyon yeteneğimi kullanmayı, pratik çözümler üretebilmeyi ve sahada insanlarla iletişimde olmayı çok seviyorum. Bununla birlikte iş geliştirerek aynı zamanda yaratıcı olmama olanak tanıdığı ve en önemlisi bunları yaparken mutlu olduğum için bu mesleği seçtim. İş hayatımda motivasyonumu yüksek tutan en önemli kriterler de hep bunlar oldu." dedi.



"Elinizin hamuruyla her türlü erkek işine karışabilirsiniz"

Benzer alanlarda çalışmayı düşünen kız öğrencilere, kendilerine verilen öğütlerin hayallerine engel olmasına izin vermemeleri tavsiyesinde bulunan Altunay, "Etrafınızdaki insanların eleştirilerini, ön yargılarını, mahallenizdeki baskıyı, sizin gerçekten ne istediğinizi bilmeden geleceğiniz hakkında konuşanları, sizi kendi dünyasında bildiği kadarıyla yönlendirmek isteyenleri dinleyin. Herkesi dinleyin. Mutlaka ileride işinize yarayacak bir şeyler de söylüyorlardır ama onlara cevap vermek yerine, neleri başarabildiğinizi sahada gösterin. Neler başarabildiğinizi, kendinize ve işinize inancınızı, kararlılığınızı, başarılarınızı görsünler ki bu tartışma kadın-erkek ekseninden kurtulabilsin. Zarafetinizle yetkinliklerinizin gücünü birleştirirseniz elinizin hamuruyla her türlü erkek işine karışabilirsiniz." diye konuştu.