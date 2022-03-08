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THY EuroLeagueden Fenerbahçe Beko'ya büyük haksızlık playoff potasının dışında kaldılar

THY EuroLeagueden Fenerbahçe Beko'ya büyük haksızlık playoff potasının dışında kaldılar

THY EuroLeague'de yapılan oylama sonucunda, Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Alınan bu kararla temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, playoff potasının dışında kalırken Anadolu Efes 5. sıraya yükseldi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası EuroLeague, Rus kulüpleriyle ilgili kesin kararını aldı.

EuroLeague'de yapılan oylama sonrası Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi.

Alınan bu kararın ardından en çok etkilenen takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe Beko Rus takımlarına karşı oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanmıştı.

Karar sonrasında Fenerbahçe Beko playoff potası dışında kalırken, Anadolu Efes ise 5. sıraya yükseldi.

Oylama sonuçları
Rus takımlarına karşı bu sezon yüzü gülmeyen Anadolu Efes, maçlar sayılmasın seçeneğine oy verirken Fenerbahçe Beko ise oynanan karşılaşmalar sayılsın seçeneğine oy verdi. İşte oylama sonuçları:

“Rus takımlarının maçları sayılmasın” diyenler:

Anadolu Efes
CSKA
Bayern
Maccabi
Olimpiakos
Baskonia
Zalgiris

“Oynanmış tüm maçlar sayılsın, yüzdeye bakılsın” diyenler:

ASVEL
Fenerbahçe
Barcelona
Milano
Panathinaikos
Real Madrid

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