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Akit gazetesi çok fena yakalandı! Bir hafta önce 'Hemen ayçiçek yağı alın' dedi bugün onları 'terörist' ilan etti

Akit gazetesi çok fena yakalandı! Bir hafta önce 'Hemen ayçiçek yağı alın' dedi bugün onları 'terörist' ilan etti

AYÇİÇEK yağı fiyatlarındaki paniğe bağlı aşırı fiyat yükselmesiyle ilgili tartışma büyüyor. Akit gazetesi bugün 'Gıda teröründe çark böyle işliyor' manşetiyle çıktı. Oysa aynı Akit gazetesi 1 hafta önce okuyucularına "Ayçiçek yağı almadıysanız hemen alın' çağrısı yapmıştı.

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Ayçiçek yağı etrafında dönen tartışmalarda Yeni Akit gazetesi çok fena çuvalladı. Akit, bugünkü manşetinde ayçiçek yağındaki fiyat artışını 'gıda terörü' olarak niteleyip insanların haberlerle panikletilip fiyatların tırmandırıldığını iddia etti ve bunu 'gıda teröristliği' olarak niteledi.

Ancak aynı Akit gazetesinin geçen hafta okuyucularını ayçiçek yağlarının aşırı yükseleceği konusunda uyarıp "Ayçiçek yağı almadıysanız hemen alın! Kötü haber geldi" başlıklı haberler yaptığı ortaya çıktı. 

Akit gazetesi o haberinde "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halinin ayçiçek yağı fiyatlarına zam olarak dönmesi bekleniyor. Uzmanlar söz konusu gelişmelerin önümüzdeki günlerde etiketlere zam olarak yansıyacağını belirtiyor..." spotu yapmış...

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